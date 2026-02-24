Imagem ilustrativa. Foto: Arquivo JC

Decisão do Tribunal de Contas atinge dispensa de licitação para contratação de mão de obra terceirizada na rede municipal de ensino

O TCE suspende contrato da Prefeitura de Rio Claro na Educação, no valor de R$ 9,4 milhões, destinado à prestação de mão de obra terceirizada. A decisão, assinada pelo conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira, interrompe o acordo com a empresa J.S.L. Comercial e Serviços.

A contratação visava o fornecimento de monitoras, auxiliares de cozinha e administrativas. O serviço vinha sendo realizado por meio de dispensa de licitação desde novembro do ano passado, o que motivou o questionamento do órgão de controle.

Irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas

De acordo com o despacho do TCE, uma representação apontou a ausência de situação de urgência que justificasse a dispensa de licitação. O documento cita que o contrato anterior, com a empresa MV Serviços, possuía cláusula de prorrogação que não foi utilizada.

Outro ponto crítico analisado pelo tribunal foi o aumento nos custos. A denúncia indica que o valor mensal por monitor saltou de R$ 3,2 mil para R$ 5,1 mil no novo contrato, representando um acréscimo de 54% nos gastos públicos.

Argumentos da decisão judicial

Ao determinar que o TCE suspende contrato da Prefeitura de Rio Claro na Educação, o conselheiro destacou que o encerramento de um contrato anterior não configura, por si só, emergência ou calamidade pública. A Constituição Federal exige licitação para assegurar igualdade de condições entre concorrentes.

O tribunal solicitou que a Secretaria Municipal de Educação apresente justificativas e cópia integral do processo administrativo. A suspensão visa garantir o cumprimento da lei e a transparência na aplicação dos recursos municipais.

Impacto nas escolas e posicionamento da prefeitura

O tema gerou repercussão na Câmara Municipal nesta segunda-feira (23). Educadores manifestaram apreensão sobre a continuidade dos serviços, uma vez que o ano letivo já começou e os funcionários iniciaram as atividades recentemente.

Em nota oficial, o Governo Gustavo informou que a empresa J.S.L. continuará prestando o serviço e confirmou que a Prefeitura de Rio Claro irá recorrer da decisão judicial para regularizar a situação.