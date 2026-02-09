Imagem ilustrativa

Dados da Secretaria da Segurança Pública apontam que Rio Claro ocupa a 8ª posição entre os municípios paulistas com maior índice de homicídios por 100 mil habitantes

A taxa de homicídios em Rio Claro colocou o município em uma lista preocupante divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo. De acordo com os dados consolidados de 2025, a cidade registrou 28 mortes violentas, o que representa um índice de 13,67 vítimas por 100 mil habitantes.

O levantamento, publicado no dia 30 de janeiro, aponta que Rio Claro integra o ranking das 10 cidades com as maiores taxas de criminalidade letal no Estado. O município ocupa a oitava colocação no cenário estadual.

Liderança da violência no Vale do Paraíba

No topo das estatísticas aparece Lorena, localizada no Vale do Paraíba. A cidade registrou uma taxa de 31,8 mortes por 100 mil habitantes, com 27 assassinatos em 2025. Na sequência, Ubatuba, no Litoral Norte, ficou com a vice-liderança ao registrar 25 mortes e taxa de 26,89.

Outras cidades que compõem o topo do ranking incluem Cruzeiro, com taxa de 24,01, e Pindamonhangaba, com 15,72 vítimas por 100 mil habitantes. Ibiúna aparece na quinta posição, seguida por Caraguatatuba e Araçatuba.

Crime organizado e a taxa de homicídios em Rio Claro

Relatórios de inteligência e investigações policiais indicam que a dinâmica da violência em Rio Claro e outras cidades do ranking está ligada ao crime organizado. Disputas territoriais influenciam diretamente na segurança pública regional.

Recentemente, Rio Claro foi alvo de operações policiais focadas em combater o confronto entre facções criminosas. Essas ações buscam frear a escalada da violência e reduzir a criminalidade no município.

Cidades com menores índices de violência

Enquanto a taxa de homicídios em Rio Claro preocupa as autoridades, outros municípios do Estado apresentam números reduzidos. Santa Bárbara d’Oeste, Jandira e São Roque registraram as menores taxas de vítimas.

São Roque, na região de Sorocaba, encerrou o período com índice zero de homicídios por 100 mil habitantes, destacando-se positivamente no relatório da SSP.