Os serviços de água e esgoto de Santa Gertrudes passarão por um reposicionamento tarifário, previsto no contrato de concessão do serviço de saneamento, firmado entre a Prefeitura Municipal e a concessionária BRK, responsável pelos serviços de água e esgoto no município. A deliberação 1229 da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) autorizando o reajuste de 10,2464% foi publicada na edição do dia 27 de outubro de 2021 do Diário Oficial do Estado de São Paulo.

A atualização na tarifa visa recompor as perdas inflacionárias do último ano, tendo como base a variação acumulada do IPCA/IBGE, do período de 01/10/2020 a 30/09/2021.

Desta maneira, como exemplo, a tarifa mínima residencial de água de 10 metros cúbicos passará dos atuais R$ 45,60 para R$ 50,40. A nova estrutura tarifária estará disponível no site da concessionária a partir da vigência, em 1º de dezembro.

O novo valor passará a ser aplicado no consumo mensal de água e esgoto com vencimento a partir 1º de dezembro de 2021, para todas as categorias tarifárias. Mais informações podem ser obtidas na página da Agência Reguladora na Internet: www.arsesp.sp.gov.br.

Tarifa Social

É importante destacar que, mesmo com a atualização da tarifa, os benefícios da tarifa social permanecem no município. Ele foi criado com o início da concessão e chega a reduzir o valor da conta em até 50% nas duas primeiras faixas de consumo. Para requerer a tarifa social, o(a) cliente deve dirigir-se à Secretaria de Promoção Social da Prefeitura de Santa Gertrudes e passar pela triagem para habilitação no programa.

Vale ressaltar que Santa Gertrudes é um dos poucos municípios da região com os serviços de água e esgoto universalizados, ou seja, com 100% de abastecimento de água, 100% de coleta e 100% de tratamento de esgoto.

Em caso de dúvidas e para outras informações, a concessionária disponibiliza atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, além de atendimento virtual através do site https://www.brkambiental.com.br/santa-gertrudes/.