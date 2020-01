‘Tarifa Branca’ é válida em Rio Claro, informa Elektro

Desde o último dia 1º de janeiro que está em vigor para todos os consumidores a oportunidade de aderir à Tarifa Branca em Rio Claro. A Elektro, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município, confirmou que a modalidade está válida para a cidade. A opção é exclusiva para consumidores de baixa tensão (127, 220, 380 ou 440 volts), denominadas de grupo B, tanto para novas ligações como para as existentes em residências e pequenos comércios.

A modalidade foi aprovada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) no ano de 2016 e oferece valores diferentes para a cobrança do serviço dependendo da hora e do dia da semana em que é consumida a energia. “Se o consumidor adotar hábitos que priorizem o uso da energia nos períodos de menor demanda (manhã, início da tarde e madrugada, por exemplo), a opção pela tarifa branca oferece a oportunidade de reduzir o valor pago pela energia consumida”, informa a Aneel.

A concessionária Elektro comunica que em Rio Claro há atualmente apenas 33 adesões à modalidade. A empresa ressalta que, antes de optar pela Tarifa Branca, você precisa fazer uma análise dos hábitos de utilização de consumo da energia elétrica ao longo do dia. Para os clientes residenciais, os aparelhos elétricos que mais contribuem com o consumo de energia são os chuveiros elétricos e os equipamentos como ar-condicionado, aquecedores e ferro de passar.

“A adesão à tarifa privilegiará o cliente que tem flexibilidade para consumir mais energia durante o período de 21h30 até 16h29 e reduzir o consumo das 17h30 até as 21h29. Quando não houver a possibilidade de concentrar grande parte do consumo diário fora do horário de pico [de ponta], o novo modelo de cobrança não tende a ser vantajoso.

Orientação

Ainda segundo a Elektro, a opção pela adesão à Tarifa Branca não exclui a cobrança dos tributos, tais como ICMS, PIS e COFINS. A cobrança desses itens é determinada por lei e regulada pela ANEEL. “Vale reforçar que a Tarifa Branca não se aplica aos consumidores residenciais de Baixa Renda, beneficiários de descontos previstos em lei e à iluminação pública”, conclui. No site www.elektro.com.br é possível fazer uma simulação da modalidade e verificar como solicitar a adesão.