O Horto Florestal Edmundo Navarro de Andrade, hoje Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, foi criado em 1909

Governo de SP vê possibilidade de exploração de comércio e serviço, como lanchonete, restaurante, lojas e hospedagem no antigo Horto Florestal de Rio Claro

O Governo do Estado de São Paulo incluiu a Floresta Estadual ‘Edmundo Navarro de Andrade’ (Feena), em Rio Claro, num programa de estudo para futuras concessões de parques estaduais. O projeto prevê a concessão ou permissão de uso para execução de serviços de turismo de natureza e atividades correlatas de apoio em nove unidades de conservação administradas pela Fundação Florestal, de acordo com a Secretaria Estadual de Parceria em Investimentos.

Segundo apurado pela reportagem do Jornal Cidade, este estudo a cargo da pasta no Governo Tarcísio inclui a estruturação de serviços como hospedagem, alimentação, aluguel de equipamentos, comercialização de produtos e serviços e atividades de ecoturismo para nove unidades de parques naturais. Para a Feena, o prazo seria de até 30 anos.

São eles: o Parque Estadual Serra do Mar, núcleos Cunha e Santa Virgínea; o Parque Estadual Itinguçu; o Parque Estadual Morro do Diabo; o Parque Estadual Caverna do Diabo, o Parque Estadual Intervales; o Parque Estadual Carlos Botelho; o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira- PETAR e a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Feena).

De acordo com material apresentado pelo Governo de SP, algumas possibilidades de investimentos na Feena estão sendo avaliadas. Por exemplo, gama de atividades possíveis com destaque para áreas de lazer, áreas para prática de esportes e outros. A possibilidade de exploração de comércio e serviço, como lanchonete, restaurante, loja de suvenires e hospedagem é um caminho do estudo.

Destaca-se também o fato de que o antigo Horto Florestal é um dos destinos turísticos mais conhecidos do município de Rio Claro e é uma Unidade de Conservação com imagem e visitação consolidadas, recebendo anualmente grande público. De 2019 a 2022 foram mais de 300 mil visitantes no local.

O estudo pré-liminar aponta também alguns pontos de atenção a serem considerados no levantamento em andamento. A grande quantidade de estruturas e edificações, requer logística bem definida para disponibilização e administração das atividades econômicas, além de oferta limitada de insumos e mão de obra qualificada na região.

O vereador Julinho Lopes (PP) esteve em São Paulo na última sexta-feira (10) para uma reunião com o secretário estadual de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini. No encontro, este tema foi discutido.

“A Feena é um patrimônio histórico, precisamos de investimentos para sua revitalização, com ações que garantam sua preservação e, ao mesmo tempo, ampliem as possibilidades de uso sustentável pela comunidade”, afirmou o vereador. Benini se mostrou receptivo às demandas e destacou que a pasta está aberta ao diálogo com o município, com o objetivo de promover parcerias que resultem em melhorias concretas para a unidade de conservação.

Sobre o programa de concessão, está prevista a finalização das modelagens econômico-financeiras, conforme as características e necessidades do projeto, termos de referência e editais de licitação e demais procedimentos administrativos. A realização de audiências e consulta públicas para apresentação das propostas também está na programação.