O Espaço Cultural Tamoyo inaugura neste sábado (20) a Casa de Memória Negra Rio-clarense “José Ariovaldo Pereira Bueno”. Segundo Janaína Augusto, que idealizou o projeto, “esta casa de memória (ou acervo histórico) faz parte de um projeto maior que foi elaborado e desenvolvido pelo Grupo de Batuque de Umbigada “Sete Léguas”. O Projeto que tem como nome “Resgatando o Semba” foi contemplado no Edital 18/23 da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura e teve como objetivo dar visibilidade ao batuque de umbigada (conhecido em Rio Claro como Tambu)”, diz.

José Ariovaldo, também conhecido como Zezinho, é um dos pilares da preservação da cultura negra. Procurado pela reportagem do JC, declarou estar emocionado “porque não esperava essa homenagem”. Com 85 anos de idade e 48 de atuação na cultura local, foi um dos responsáveis pelo resgate da Congada e do Tambu, que durante anos ficaram “esquecidas” em Rio Claro. No Carnaval, desfilou pela Grasifs/Voz do Morro, Casamba e UVA. Também teve participação como organista na parte musical das missas nas paróquias São João Batista, Bom Jesus e Santa Cruz. Recebeu ainda a condecoração de Capitão da Congada do estado de São Paulo.

Inauguração

O Espaço Cultural Tamoyo fica na Rua 13 esquina com a Avenida 23. A inauguração da Casa de Memória acontece a partir das 16h30 e é aberta à comunidade.