Suzane Von Richthofen interpretada por Marina Ruy Barbosa

O lançamento da série de streaming “Tremembé – A prisão dos Famosos” (Prime Video) nos últimos dias faz repercutir novamente a história envolvendo Suzane von Richthofen, que confessou ter participado do assassinato dos pais em 2002. A nova produção televisiva mostra o período em que Suzane esteve presa na unidade de detenção de Tremembé, na região de São José dos Campos (SP). Suzane vive em liberdade condicional desde 2023.

Antes de Suzane, na época com 22 anos, chegar a este presídio, ela esteve presa em Rio Claro há 20 anos. Em agosto de 2004, Suzane teve de ser retirada às pressas da Penitenciária Feminina da capital paulista, durante uma rebelião.

As detentas achavam que ela tinha uma série de regalias e ameaçavam matá-la. Foi então conduzida ao Centro de Ressocialização de Rio Claro, onde permaneceu até ser libertada, em 29 de junho de 2005. O Jornal Cidade acompanhou a trajetória de Suzane no município.

Na sua saída, uma multidão se aglomerou em frente à unidade prisional na Avenida da Saudade. Eram cerca de 200 pessoas que aguardavam Suzane deixar o local. Na foto desta publicação, registro da época do jornalista Sidney Navas, que trabalhou no JC, o momento em que a então detenta ia embora sob vaias ao lado da ex-diretora da unidade Ivani Torres.

Suzane foi condenada a 38 anos de prisão. No ano de 2006, voltou para o Centro de Ressocialização de Rio Claro por alguns meses. Em 2007, já estava presa em Tremembé. Aos 18 anos, a então estudante de direito da PUC-SP abriu porta da casa da família no Brooklin, na capital, para que o então namorado, Daniel Cravinhos, à época com 21, e o irmão dele, Cristian, 26, assassinassem seus pais.

Tremembé – A prisão dos Famosos

A sinopse aponta que a chegada de Suzane Von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, abala a ordem em Tremembé e inicia uma disputa com Elize Matsunaga, enquanto Jatobá, Nardoni, Roger, Daniel e Cristian Cravinhos, entre outros criminosos, desafiam o sistema, em meio a conflitos internos e externos. A série é baseada no livro ‘Tremembé: O presídio dos famosos’, do jornalista Ullisses Campbell.