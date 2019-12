Suzane Richthofen, Anna Jatobá e Elize Matsunaga deixam presídio para o Natal

Assim como outros presos, as detentas Suzane Von Richtofen, Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga foram liberadas nesta segunda (23) para a saída temporária de Natal e Ano Novo.

Conhecidas por participação em crimes hediondos, as três tiveram o direito da “saidinha” e deixaram a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP) na manhã de hoje.

Suzane, inclusive, foi buscada por um carro dentro da penitenciária, ao contrário das outras detentas, que saíram a pé, como sempre acontece. A Vara de Execuções Criminais de Taubaté, responsável pela decisão, justificou que a medida foi tomada por causa da repercussão sobre a publicação de um livro, que deve ser lançado no início de 2020, com a história de Suzane, condenada por matar os pais em 2002.

De acordo com a determinação da justiça, a saída temporária de Natal e Ano Novo terá duração de 10 dias e as detentas liberadas de Tremembé devem retornar ao sistema carcerário no dia 2 de Janeiro.