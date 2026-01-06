Motocicleta e outros objetos apreendidos com o investigado (Foto: Divulgação Polícia Civil)

Investigado por dois crimes de estupro em Rio Claro foi capturado nesta terça-feira (6) pela Delegacia de Defesa da Mulher após investigações sobre o caso.

A equipe da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Claro prendeu, nesta terça-feira (6), um homem investigado pela prática de estupro em Rio Claro. O indivíduo é suspeito de cometer dois crimes previstos no artigo 213 do Código Penal na cidade.

A Polícia Civil deu cumprimento aos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar. As investigações começaram após o registro de dois boletins de ocorrência na delegacia especializada, envolvendo vítimas adolescentes.

Detalhes das ocorrências de estupro em Rio Claro

O primeiro crime ocorreu quando uma adolescente de 17 anos foi abordada a caminho da escola. O agressor, em uma motocicleta azul, simulou estar armado para cometer o crime. Ele vestia roupas que aparentavam ser uniforme de empresa de construção civil.

Cerca de dois meses depois, um novo caso de estupro em Rio Claro foi registrado com o mesmo modo de agir. Um casal de adolescentes foi abordado por um homem com as mesmas características de veículo e capacete. As vítimas foram levadas a um matagal, onde o crime foi consumado.

Investigação e identificação do suspeito

Após intensas apurações, a Polícia Civil identificou o autor. No bairro Paineiras, os policiais localizaram a motocicleta e os capacetes descritos pelas vítimas. Também foi confirmado que o investigado trabalha no setor de construção civil.

As vítimas do segundo caso realizaram o reconhecimento fotográfico do suspeito, conforme as normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Diante das provas, a autoridade policial solicitou as medidas judiciais que resultaram na prisão do investigado.

Próximos passos do inquérito policial

Durante a operação de terça-feira, a equipe policial apreendeu a motocicleta, o capacete e vestimentas de interesse para a investigação. O homem será formalmente ouvido nos inquéritos policiais instaurados pela DDM.

O investigado passará por reconhecimento pessoal pela vítima do primeiro boletim de ocorrência. Ao final das investigações, a Polícia Civil deve representar pela decretação da prisão preventiva do suspeito de estupro em Rio Claro.