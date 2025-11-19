Na manhã dessa terça-feira (18), no Jardim Novo, em Rio Claro, equipes da Polícia Militar detiveram um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e recuperaram uma motocicleta roubada. Ao perceber a aproximação das viaturas, o homem tentou fugir, atravessou telhados de residências e descartou uma porção de entorpecente durante a corrida, mas foi alcançado pouco depois.

Durante a abordagem, ele admitiu participação no roubo de uma moto ocorrido dias antes e indicou o local onde o veículo estava escondido. No mesmo ponto, os policiais encontraram dois simulacros que teriam sido utilizados no crime.

O material foi apreendido, e o caso seguiu para análise da Polícia Civil. A investigação permanece em andamento, com possibilidade de novos desdobramentos a partir do depoimento do suspeito e da perícia dos itens recolhidos.