Policiais militares que patrulhavam o bairro Quitandinha, em Rio Claro, abordaram na tarde de sexta-feira (21) um indivíduo já conhecido nos meios policiais. Durante a ação, a equipe analisou imagens de ocorrências anteriores e verificou que as vestimentas e características do abordado eram compatíveis com registros de roubos praticados em estabelecimentos comerciais.

Duas vítimas foram localizadas e encaminhadas ao Plantão Policial, onde reconheceram o suspeito como autor dos crimes, o que resultou em sua identificação e detenção.