Um alerta inusitado movimentou a comunidade acadêmica da Unesp de Rio Claro na manhã desta segunda-feira (20). Um e-mail enviado pelo Departamento de Biodiversidade, divulgado nas redes sociais pelos próprios alunos, informou o avistamento de uma onça-parda nas proximidades dos prédios da Ecologia, garagem, entre outros dentro do câmpus.

No comunicado, a Unesp pede atenção redobrada aos que circulam por essas áreas e informou que medidas estão sendo tomadas para a contenção e possível captura do animal. A presença da onça-parda, que apesar de ser espécie nativa da região por conta da Feena (Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade), surpreendeu alunos e servidores, que relataram preocupação e curiosidade com o caso.

A Unesp ainda não divulgou se o animal foi novamente visto após o registro. A reportagem do Jornal Cidade buscou contato ao longo de toda a tarde dessa segunda-feira (20) com o Departamento de Biodiversidade do Instituto de Biociências da Unesp Rio Claro, no entanto, até o momento não recebeu retorno.