Rio Claro terá medidas restritivas mais severas a partir das 20 horas desta sexta-feira (26) na tentativa de frear o crescimento do número de casos de Covid-19 e, consequentemente, reduzir internações e óbitos.

Conforme decreto municipal, os supermercados, padarias, açougues e varejões não poderão atender presencialmente seus consumidores neste fim de semana (27 e 28 de março) e nos dias 2, 3 e 4 de abril. As vendas poderão ser feitas apenas com os serviços de entrega em domicílio, os chamados delivery, sem limite de horário.

Depois de fechados no sábado e domingo, esses estabelecimentos voltam a atender presencialmente na segunda (29), terça, quarta e quinta-feira (1) com funcionamento no horário previsto na fase emergencial do Plano São Paulo e seguindo regras sanitárias, como distanciamento de três metros entre as pessoas nas filas, distribuição de senhas, só uma pessoa por família e 30% de ocupação no recinto.

A partir das 20 horas da quinta-feira (1) entrará em vigor o segundo período desta fase mais rigorosa de restrições no município. Os supermercados e afins voltarão a permanecer fechados ao atendimento presencial até as 8 horas do dia 5 de abril, uma segunda-feira, podendo funcionar apenas com os serviços de delivery.