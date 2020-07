JOÃO GABRIEL – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O estado de São Paulo registrou, nas últimas 24 horas, 16.777 novos casos confirmados de coronavírus. O número divulgado nesta quarta-feira (21) fica atrás apenas dos 19.030 registrados no dia 19 de junho, quando um problema no sistema do SUS acumulou dois dias de registros.

Portanto, com exceção deste dia atípico, os mais de 16 mil são um recorde, superando bastante os 12.244 do início de julho, então a maior marca. O estado acumula um total de mais de 439 casos confirmados.

Há quase cinco meses em quarentena, o estado também registrou 361 novas mortes no estado, chegando a 20.532, cerca de um quarto dos mais de 81 mil óbitos em todo o país —o estado tem cerca de 21% da população brasileira.

Segundo o coordenador-executivo do centro de contingência contra a Covid-19, João Gabbardo, o número é maior do que o esperado.

“Mas, se nós analisarmos essa semana, de domingo a quarta-feira, vamos chegar a um número de casos confirmados de 27 mil, que é um número muito pequeno”, ponderou.

O interior do estado de São Paulo também ultrapassou a capital, epicentro da pandemia no país, no número total de casos pela primeira vez.

São agora 170.515 casos no interior, contra 167.801, segundo o secretário do desenvolvimento regional, Marco Vinholi. Os dados representam, respectivamente, 40,35% e 39,71% do total do estado.

“Na semana [epidemiológica] 20, o interior representava 14, 07% dos óbitos que ocorreram naquela semana. Na semana 25, esse número foi para 33,87%. E agora na semana 29, 45,91%, comprovando a interiorização da pandemia”, afirmou Vinholi.

O estado tem, atualmente, 66,5% de seus leitos de UTI ocupados.

O governador João Doria (PSDB) anunciou ainda que serão entregues 167 respiradores para cidades do interior paulista, chegando a marca de 3011 novos equipamentos desde o início da pandemia.

Já na segunda-feira (19), pela primeira vez o interior havia alcançado o mesmo patamar da capital no total de casos e o interior havia ultrapassado, em total de óbitos, a Grande São Paulo (excluída a capital).

O interior concentra 52,6% da população do estado, contra 26,6% que vivem na capital e 20,8% na região metropolitana.