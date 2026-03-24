A Eixo SP Concessionária de Rodovias interditará uma faixa no km 177 da SP 310 – Rodovia Washington Luís, na pista sentido Capital, em Rio Claro, nesta quarta e quinta-feira, dias 25 e 26 de março. O objetivo é instalar vigas que vão ampliar o viaduto existente no local, como parte das obras de implantação da terceira faixa de rolamento na rodovia. Os trabalhos acontecerão durante o dia, com início dos preparativos às 6h e previsão de término às 17h.

A intervenção é necessária porque será preciso elevar e encaixar duas grandes vigas de concreto na estrutura do viaduto. Durante as obras, também ficará fechado o trecho sob o viaduto, usado pelos moradores para ir de um bairro a outro. O acesso será parcialmente bloqueado durante boa parte dos trabalhos e totalmente fechado nos momentos em que as vigas forem instaladas.

Haverá sinalização especial no trecho e avisos nos painéis eletrônicos da rodovia para orientar os motoristas. A concessionária pede que os condutores redobrem a atenção e respeitem a sinalização e os limites de velocidade, contribuindo para a segurança durante a execução dos serviços.