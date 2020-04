O mercado econômico está em um momento de insegurança e instabilidade. É necessário buscar estratégias mais seguras de investimentos. Nas últimas semanas, as pessoas que investiram em ações acabaram sendo obrigadas, para suprimir os prejuízos, a vendê-las por preços muito menores em relação ao que compraram. O prejuízo é inegável.

Há quem pensa que não é hora de investir o dinheiro agora, mas para o cantor e empresário Sorocaba, da dupla Fernando & Sorocaba, que participou de uma Live na tarde de quarta-feira (8), juntamente com o gestor de marketing da Caprem, Marcelo Lemos, e o presidente da empresa, Emílio Capretz, através do Instagram do Jornal Cidade, o momento pode ser exatamente este e imóvel é um negócio para lá de certeiro.

“O imóvel oferece uma segurança muito grande, em um momento de crise, investir em imóveis é o mais seguro. Temos muitos investimentos mudando, mas sabemos que os empreendimentos estão sempre surgindo e que são sólidos, principalmente quando tratados com empresas conceituadas, responsáveis e preocupadas com seus clientes”, fala Sorocaba. E salienta: “Investimento em imóveis, este é o momento. E a Caprem oferece tudo o que há de melhor para seus clientes, buscando sempre soluções eficientes, tecnológicas e rentáveis”.

Segundo Emílio, presidente da Caprem, uma análise do potencial de rentabilidade de algumas ações tradicionais do mercado financeiro e da aquisição de imóveis foi feita. “Foi comparado o empreendimento CAPREM, chamado Villaggio Corte, que em 2019 era comercializado a R$ 160.000,00. Se o mesmo apartamento fosse comercializado hoje, o valor de mercado seria de R$ 175.000,00, obtendo uma rentabilidade de 9,38% neste ano. Se tivéssemos investido os mesmos R$ 160.000,00 na Caderneta de Poupança, a rentabilidade seria de 2,92%. Já, se o investimento tivesse sido feito no Tesouro, o valor final seria de R$ 165.074,89, ou seja, 3,14% de rentabilidade. No CDB, os mesmos R$ 160.000,00 teriam um crescimento de 4,37%. Agora, em comparação com Ibovespa, quem investiu o mesmo valor teria neste mesmo período R$ 128.037,12, ou seja, uma queda brusca de -19,98%. O Índice CAPREM sinaliza estabilidade patrimonial frente a outros investimentos.”

O investimento em imóveis é uma grande solução em tempos de crise. Enquanto as ações têm a possibilidade de desequilíbrio frenético em situações como crises, pandemias, entre outros contextos, o investimento em imóvel pode garantir renda fixa com potencial de valorização.

Outro ponto que vale muito avaliar é a situação como um todo. “Muitas pessoas ficam com medo de investir seu dinheiro, muitas vezes guardado ao longo de anos e anos de trabalho, mas o que os brasileiros deveriam ter é de ficar a vida toda investindo o suor de tanto labor em aluguel. Investir em um imóvel próprio é investir em um bem para você, para sua família morar, viver da melhor maneira e a Caprem está no mercado há tantos anos para poder proporcionar isto”, aponta Emílio.

TESTES RÁPIDOS

Durante o início da Live, o trio comentou sobre problemas enfrentados por profissionais da área de entretenimentos neste momento de isolamento social e Sorocaba agradeceu ao apoio da Caprem durante uma campanha que realizou para angariar fundos para a compra de dois mil testes rápidos de Covid-19. “Gostaria de agradecer todos os envolvidos, principalmente ao Emílio, que através da Caprem nos ajudou nessa campanha, podemos com esses testes colocar os profissionais da Saúde de forma rápida de volta ao combate ao vírus, vamos ajudar da melhor maneira”, disse o músico e empresário. E Emílio Capretz completou: “Deixo a empresa à disposição para receber novamente doações a fim de colaborar para aquisição de novos kits rápidos, pois juntos faremos muito mais”, finaliza o presidente da empresa.