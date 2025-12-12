Imagem ilustrativa

Segundo o IPMet, o dia começou com céu parcialmente nublado, mas áreas de instabilidade associadas à propagação de um sistema de baixa pressão se formam a partir do oeste paulista. O fenômeno pode provocar chuvas isoladas, trovoadas, descargas elétricas e rajadas ocasionais de vento, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas permanecem elevadas.

Para o fim de semana, o sistema mantém a condição de instabilidade no estado de São Paulo, com céu parcialmente nublado a nublado, presença de chuvas e trovoadas isoladas, além de descargas elétricas e rajadas de vento. Há previsão de ligeiro declínio nas temperaturas. Hoje (12), a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 16,6°C, enquanto a máxima deve variar entre 31°C e 33°C, conforme dados da Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/Unesp e prefeitura municipal de Rio Claro.