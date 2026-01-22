Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, o tempo permanece estável em Rio Claro e em grande parte do interior paulista, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva, em razão da atuação de um sistema de alta pressão. As instabilidades previstas para o estado concentram-se principalmente nos setores nordeste e leste, onde, ao longo da tarde, podem ocorrer chuvas isoladas devido à proximidade da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que atua sobre outras áreas do Sudeste, associada aos ventos úmidos que sopram do oceano em direção ao continente.

Em Rio Claro, as temperaturas seguem amenas durante a noite e no início da manhã, com elevação gradativa ao longo da tarde. No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada hoje (22) foi de 16,4 °C, enquanto a máxima prevista é de 27 °C. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.