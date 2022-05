Em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 28 de abril o Sicoob Crediguaçu deliberou, entre outros temas, a destinação das sobras do exercício financeiro do ano de 2021 que totalizou em R$ 8,07 milhões. Somada à remuneração de juros ao capital paga em dezembro do ano passado no valor de R$ 2,6 milhões, os cooperados perceberam um total de R$ 10,67 milhões. Das sobras apuradas, os votantes aprovaram proposta para crédito de 50% do montante em suas contas corrente e a outra metade em suas contas capital. Os créditos, vale lembrar, consideram as cotas e a movimentação de cada associado e são distribuídos proporcionalmente à participação deles na Cooperativa.

A Assembleia ainda aprovou a Prestação de Contas do referido exercício, elegeu os membros do Conselho Fiscal para o triênio 2022-2025 e deliberou sobre o valor das verbas para a remuneração dos Conselhos e Diretoria. Os votantes ainda aprovaram o novo Regulamento de Auditoria Interna e as Políticas de Controles Internos e Conformidades e de Sucessão de Administradores, todos em consonância com as recentes resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN).

A reunião foi conduzida pelo Presidente do Conselho de Administração, Antônio Carlos de Mello, e contou com a participação dos diretores Mauro Benedito de Lima, Milton Luiz do Amaral e Carlos Alberto Bianchi. Por mais um ano, o encontro foi realizado na modalidade virtual e as votações foram contabilizadas pelo App Sicoob Moob. Ao todo, 369 cooperados participaram da Assembleia Geral.

“Por mais um ano, entregamos resultados positivos ao nosso quadro social e só temos a agradecer a confiança que os associados depositam em nosso trabalho. Meus agradecimentos aos colegas dirigentes e conselheiros, que se dedicam a fazer da nossa Cooperativa uma instituição cada vez mais moderna, mais acolhedora e sustentável. Agradeço também nossos colaboradores que nos ajudam a chegar a esses expressivos resultados”, disse Mello.

O vídeo com a íntegra da Assembleia Geral Ordinária (AGO) 2022 está disponível no canal do Sicoob Crediguaçu no YouTube em https://bit.ly/3KNHhCe

Os cooperados também podem acessar o Relatório com a Prestação de Contas do período no site da cooperativa através do link https://bit.ly/3P2uXkM