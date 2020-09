TAYGUARA RIBEIRO – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As tradicionais decorações de Natal nos shoppings centers da cidade de São Paulo terão mudanças neste ano, principalmente em relação ao Papai Noel, que deverá ser digital em alguns centros de compras por causa da pandemia do novo coronavírus.



Normalmente, homens idosos são contratados para interagir com as crianças. No entanto, a Covid-19 mudou esse panorama já que pessoas mais velhas estão no grupo de risco da doença.



Publicidade

Este é o caso do Shopping Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Para tentar manter distanciamento social e evitar aglomerações o local irá apostar em um Papai Noel virtual. TVs com telas de toque serão espalhadas e vão exibir oito mensagens gravadas para crianças e adultos.



Segundo o shopping, uma mulher com roupa natalina irá operar a TV para evitar que muitas pessoas toquem o aparelho.



“A mudança foi muito drástica neste ano. A gente sempre procurou colocar elementos que pudessem proporcionar interação com o público, principalmente com as crianças, mas isso terá que mudar agora”, afirma Ricardo Portella, porta-voz do shopping.



“As pessoas não vão mais poder tocar na decoração de Natal, estamos fazendo algo que não coloque as pessoas em risco, focando mais em iluminação e menos em ornamentos, sem excesso”, diz.



TVs com tela touch serão espalhadas pelo centro de compras e vão exibir oito mensagens gravadas pelo Papai Noel. O cliente vai poder escolher a que deseja ouvir, específicas para crianças, adultos ou apenas natalinas, por exemplo.



Segundo ele, um Papai Noel contratado já gravou as cenas que estão em fase final de edição e devem chegar ao centro comercial no dia 7 de novembro e serão exibidas até 6 de janeiro.



Os shoppings, que foram fechados em março por causa da quarentena, puderam reabrir em 11 de junho, com medidas de segurança.



Outros shoppings também preparam um Natal sem a presença física do Papai Noel. É o caso do Metrô Itaquera (zona leste), Golden Square (São Bernardo do Campo, no ABC), Pátio Paulista (centro) e Eldorado (zona sul).



O Bom Velhinho estará presente na decoração, na comunicação dos shoppings e também digitalizado nos corredores.



No Metrô Itaquera e no Golden Square, crianças poderão tirar fotos digitalmente com o Papai Noel virtual.