O Shopping Rio Claro programou duas atrações especiais para as famílias neste sábado, 21 de março: das 10h às 22h, acontece a 6ª Feira de Discos, em parceria com a Warlock Discos e o espetáculo infantil “Uma aventura congelante”, com a Loki Produções, às 17h30.
A 6ª Feira de Disco acontece em frente à loja O Boticário e mais uma vez traz para o centro de compras itens como discografias de bandas clássicas e obscuras de rock, discos de época novos e lacrados, lançamentos de artistas atuais, edições especiais japonesas, americanas e europeias, relíquias da Bossa Nova, MPB, Jazz, Blues, Black Music eletrônica e trilhas sonoras. O evento conta com discos em promoção, além de um espaço aberto para quem quiser levar discos de vinil, CDs e aparelhos para negociar com os expositores, que também compram ou trocam.
E às 17h30, na Praça de Alimentação, tem o espetáculo “Uma aventura congelante”, encantará as crianças. A história conta as aventuras de Elsa, que em seu aniversário de 21 anos será coroada Rainha de Arendelle, mas ela não está pronta para esse momento. Durante a festa da coroação, Elsa e sua irmã Anna se desentendem e Elsa congela todo o reino. Acompanhada por um vendedor de gelo, a jovem princesa Anna parte em uma aventura perigosa nas montanhas de gelo na esperança de encontrar sua irmã e acabar com a maldição do inverno eterno.
“Programamos duas atrações para as famílias aproveitarem o sábado no Shopping: a sexta edição da Feira de Discos, que já é um sucesso, e o musical infantil “Uma aventura congelante”, uma das histórias preferidas das crianças porque é recheada de emoções e tem uma mensagem muito bonita: somente o amor verdadeiro é capaz de nos salvar”, destaca Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.
SERVIÇO
6ª Feira de Discos
Dia: 21 de março
Horário: das 10h às 22h
Local: em frente ao O Boticário
Evento gratuito
Teatro infantil “Uma aventura congelante”
Dia: 21 de março
Horário: às 17h30
Local: Praça de Alimentação
Evento gratuito