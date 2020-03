Atendendo à recomendação do Governador do Estado de São Paulo, bem como do município de Rio Claro, e visando colaborar com as medidas de prevenção ao Covid-19 e do agravamento da pandemia no estado, que resultou na decretação de estado de calamidade pública no País, a administração do Shopping Rio Claro informa que suspenderá as suas atividades a partir de amanhã, 20 de março.

No momento, o Poupatempo continuará com o horário de atendimento, de segunda-feira a sexta-feira das 9h às 17h, e aos sábados das 9h às 13h, com diminuição na grade de agendamentos.

Desta forma, a administração do Shopping Rio Claro colabora com as autoridades governamentais reduzindo o risco de disseminação do vírus e ratificando a sua preocupação e respeito pelos parceiros, funcionários e pela comunidade.

As atividades serão retomadas assim que for possível, e serão comunicadas à população.