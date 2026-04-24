O aparecimento de escorpiões é uma situação que costuma deixar as pessoas em alerta, principalmente por conta dos riscos de picada. A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro reforça que, em caso de picada, deve-se buscar uma unidade de pronto atendimento o mais rápido possível para atendimento médico.

“Se a vítima tiver menos de 10 anos deve ser levada imediatamente à Unidade de Urgência e Emergência Nossa Senhora de Lourdes, na Avenida 15”, destaca Valeska Canhamero, responsável pela Vigilância Epidemiológica de Rio Claro.

Quando há aparecimento de escorpiões o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza visitas e orientações. As solicitações devem ser feitas via ouvidoria municipal, pelo telefone 3526-7145.

“Os moradores nunca devem manusear os escorpiões”, enfatiza Pedro Buzzá, responsável pelo CCZ.

Para prevenir o aparecimento destes animais, a principal orientação é em relação ao descarte correto de materiais, já que o acúmulo de entulho favorece a proliferação de escorpiões. O município tem estrutura para o descarte correto de lixo e entulho – coleta de lixo domiciliar, coleta seletiva, cata-bagulho e ecopontos. Não há motivo para se fazer o descarte incorreto de materiais.

Os escorpiões também se alimentam de baratas, daí a importância de redobrar cuidados para que as baratas não apareçam e sejam atrativos para escorpiões. “Escorpiões normalmente ficam nas redes de água e esgoto e têm como porta de entrada às residências ralos e rede elétrica”, observa Pedro. Por isso é fundamental que as tomadas tenham espelhos e que os ralos sejam fechados.