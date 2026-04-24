Estudantes de Rio Claro participam de espetáculo gratuito que promove a conscientização sobre o respeito às leis de trânsito e cidadania. (Foto: Divulgação/ViraComunicação)

Peça teatral infantil percorre escolas municipais entre abril e maio para promover a conscientização viária e a convivência urbana

Transformar crianças em multiplicadores de cidadania e segurança nas ruas é a proposta do projeto “O Trânsito do Bem”, que acontece entre os dias 24/04 a 06/05, em Rio Claro (SP). Por meio de personagens fantásticos e lições de inclusão, a peça teatral busca formar uma geração mais consciente para enfrentar a crise de segurança viária no país, unindo educação e arte em espaços acessíveis como instituições sem fins lucrativos e escolas da rede pública.

Para isso, a peça teatral infantil utiliza personagens fantásticos para apresentar temas como segurança no trânsito, sinalização, respeito ao próximo, inclusão social e responsabilidade coletiva. As atividades, que contam com patrocínio da John Crane, acontecem em escolas públicas, instituições sem fins lucrativos e centros culturais, ampliando o acesso de crianças e educadores a conteúdos educativos fundamentais para o dia a dia nas ruas e espaços urbanos.

A urgência de ações voltadas à educação para o trânsito é reforçada pelos dados mais recentes sobre segurança viária no país. Segundo informações do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito de São Paulo (Infosiga-SP), em 2025, a capital paulista registrou 1.034 mortes no trânsito, o maior número desde 2015, cenário que evidencia a necessidade de iniciativas educativas e preventivas desde a infância como as propostas pelo projeto “O Trânsito do Bem”.

Para Vilde Picolini, Regional HR Business Partner Latin America, apoiar o projeto “O Trânsito do Bem” reforça a crença de que a educação é a base para construir comunidades mais seguras, responsáveis e inclusivas. A executiva destaca que a iniciativa se conecta diretamente os valores do grupo Smiths: Integridade, ao fazer o que é certo; Respeito, ao promover diversidade e inclusão; Protagonismo, ao assumir responsabilidade pelo impacto social; Foco no Cliente, ao garantir segurança e confiança; e Paixão, ao inovar e colaborar para gerar transformação.



Vilde ressalta ainda que “o exemplo arrasta mais do que a fala”, princípio que, segundo ela, se reflete na atuação da equipe no dia a dia. A executiva também reconhece o trabalho dedicado de Gilberto Baldi, HR Manager Brazil, peça-chave na coordenação e mobilização do projeto, demonstrando que liderança se constrói com atitude e propósito. Para ela, é motivo de orgulho ver crianças se tornarem agentes de mudança e saber que a John Crane contribui para esse legado por meio do engajamento de suas pessoas.

Realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “O trânsito do bem” tem produção da ‘Cia Odu’, apoio da Komedi Projetos, com patrocínio da John Crane e é realizado pelo Ministério da Cultura e Governo Federal – Do lado do povo brasileiro.

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Sobre a John Crane

John Crane é líder global em tecnologias de controle de fluxo e em soluções inovadoras para equipamentos rotativos nos setores de energia e processos. Nosso portfólio abrange selos mecânicos, acoplamentos e sistemas de filtração, apoiados por soluções avançadas de serviços e diagnósticos digitais. Com mais de 200 centros de serviço, vendas e fabricação em 50 países, a John Crane é um pilar integral do Smiths Group plc, uma empresa de tecnologia industrial do índice FTSE 100 dedicada a desenvolver um futuro melhor por meio da engenharia.

Realização e cronograma

Realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto tem produção da ‘Cia Odu’, apoio da Komedi Projetos e patrocínio da John Crane, com realização do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Confira as datas das apresentações em Rio Claro: