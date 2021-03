Com o objetivo de colaborar com o projeto Ação pela Alimentação desenvolvido na cidade por várias instituições, o Shopping Rio Claro está arrecadando alimentos não perecíveis que serão entregues à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social.

A ação terá várias frentes, como arrecadação em portas de supermercados, lives de parceiros como Orquestra Filarmônica e Escola de Samba Samuca.

O Shopping Rio Claro é um dos pontos que estão recebendo as doações, e estará com voluntários recebendo as colaborações das pessoas que forem se vacinar no drive thru e também dos clientes que puderem colaborar. Quem quiser contribuir com a ação também pode entregar a sua doação na doca do Shopping nos outros dias.

A destinação da arrecadação está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social por meio dos CRAS – Centros de Referência de Assistência Social –, os quais possuem famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade já cadastradas.

“Com a pandemia do coronavírus, muitas famílias perderam suas rendas e passam por momentos de extrema dificuldade. Nós do Shopping Rio Claro nos solidarizamos com essas pessoas e pedimos aos clientes que também façam as suas doações na doca do Shopping. Mais do que nunca, precisamos ter empatia pelo próximo e demonstrar solidariedade pelos menos favorecidos”, afirma Gisele Alvares, Supervisora de Marketing do Shopping Rio Claro.

