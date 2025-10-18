Em 19 de outubro de 1995, o Shopping Rio Claro iniciava um novo ciclo do comércio na cidade ao abrir suas portas na antiga fábrica de tecidos Matarazzo, uma construção de grande valor histórico, trazendo um conceito inovador em shopping centers a partir de seu projeto arquitetônico inusitado: em uma época em que os shopping centers eram grandes edifícios fechados, o Shopping Rio Claro ousou ter um modelo diferente, com uma paisagem verde abundante em suas praças e espelhos d’água a céu aberto.

A novidade atraiu mais de 60 mil pessoas no dia de sua inauguração, prova de que a cidade ansiava ter um shopping center para “chamar de seu”. Ao completar 30 anos, o Shopping Rio Claro continua se “modernizando”, trazendo novidades em produtos, serviços e lazer, e de 70 operações iniciais, hoje são mais de 140 lojas, agregando grandes marcas e redes do varejo brasileiro.

Ao trazerem a AD Shopping em 2007 para fazer parte dessa trajetória, os empreendedores iniciaram um projeto de revitalização a partir do planejamento e do compromisso com uma gestão sólida e profissional, que resultou na ampliação e modernização do centro de compras. Dois marcos importantes da nova gestão são a inauguração da Praça de Alimentação e o Poupatempo, o 24º posto fixo de serviços públicos do Governo de São Paulo, em 2010. Desde então, a parceria com a AD Shopping tem sido essencial para o fortalecimento e constante evolução do Shopping Rio Claro, consolidando o centro de compras como um espaço de convivência, desenvolvimento e orgulho para a cidade.

Ricardo Sayon, empreendedor e síndico do Shopping Rio Claro, agradece a todos os envolvidos no desenvolvimento do centro de compras nessas três décadas. “Uma grande data para nós é a comemoração de 30 anos do Shopping. Estamos aqui desde 2007, chegamos depois da inauguração e o adotamos como se fosse a nossa casa. Durante todo esse tempo, tentamos transformá-lo em um centro de convivência, de ambientação, de lazer, de entretenimento, de ações sociais; enfim, tudo aquilo que interessa à comunidade. E é com grande prazer que chegamos nesta data dizendo que o Shopping está sendo, a cada ano que passa, fortificado, melhorado e atendendo mais as demandas da população e se adaptando aos tempos modernos. Hoje, temos uma infinidade de atividades não só relacionadas com o comércio tradicional, mas também com todas as que interessam à comunidade de Rio Claro. É com esta vontade e com este desejo que continuamos administrando o Shopping Rio Claro com muito amor, com muito carinho e muita dedicação. Temos uma equipe maravilhosa, lojistas maravilhosos, ofertas tanto de comércio como de alimentação, de lazer, de entretenimento e de prestação de serviço do mais alto nível. Nossa equipe está sempre pronta para atender toda a população, todos os dias, em todas as datas, em todas as comemorações, em todos os eventos, em todas as homenagens, e em tudo aquilo que se refere ao interesse da cidade. Agradeço a Rio Claro que nos acolheu tão bem e que continua nos acolhendo, a cidade que adotou o Shopping Rio Claro como a sua casa. É esse o sentimento que queremos que predomine em todos que frequentam o Shopping. Meu muito obrigado!”, finaliza Ricardo Sayon.

Investir para crescer

Os investimentos dos empreendedores visam constantemente o crescimento econômico de toda a rede envolvida no dia a dia do Shopping Rio Claro, cuja proximidade com os municípios da macrorregião permite um grande fluxo de pessoas. Desta forma, o empreendimento colabora com o aumento da arrecadação de impostos e repasse de receitas como as do ICMS para o município, e empregos diretos e indiretos, fomentando a renda das famílias.

O Shopping Rio Claro possui uma diversidade de lojas, serviços e alimentação, com as mais importantes franquias do segmento, além de serviços como casa lotérica, casa de câmbio, cinema com cinco salas e uma academia completa e moderna.

Com uma média de 3.120.000 pessoas e um fluxo de 1.200.000 veículos ao ano, a administração do Shopping Rio Claro tem investido forte em novas marcas, assim como em entretenimento de qualidade e grandes eventos gratuitos, como os shows de rock que atraem jovens e adultos, e também ambientes específicos para ações voltadas à saúde e bem-estar e às artes plásticas, ambientação pet friendly e acessibilidade para grupos especiais.

PROGRAMAÇÃO

Uma festa foi preparada especialmente para celebrar a data neste domingo. As atividades acontecem das 15h às 19h, com participação especial das 15h às 15h50 e das 17h às 17h50 da parada musical itinerante, palhaços Sorriso e Alegria e de artista circense com perna de pau. Também haverá roleta de prêmio das 15h às 18h, quando os clientes poderão ganhar brindes incríveis. E durante todo o período da festa, haverá carrinho de pipoca e algodão-doce para as crianças aproveitarem à vontade.

“Convidamos nossos clientes para virem comemorar conosco os 30 anos do Shopping Rio Claro no domingo, 19 de outubro, e se divertirem com a programação especial que preparamos e que acontece das 15h às 19h”, destaca Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.