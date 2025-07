Trecho de pavimentação de vicinal, que ainda falta a ser finalizado em Rio Claro – Foto: Eduardo A. Vianna/ASPACER

Em contrapartida, ações de mitigação estão em andamento com apoio de prefeituras e do Governo do Estado

O setor cerâmico irá iniciar nos próximos dias, um projeto inédito de monitoramento do material particulado atmosférico na região. A iniciativa é realizada por meio do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) com apoio da ASPACER (Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento) e da Prefeitura de Santa Gertrudes.

O projeto, que conta com financiamento do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), com recursos da Aspacer e do CCB, visa capacitar o laboratório do CCB na realização de ensaios sobre emissões de particulados com a finalidade de obter dados para minimizar os impactos socioambientais da atividade industrial. Além disso, nessa primeira etapa já foram definidos dez pontos de coleta de partículas inaláveis (MP10), onde serão instalados amostradores de Grande Volume (AGV) acompanhado por sensores ópticos, distribuídos entre os municípios de Cordeirópolis (2), Rio Claro (2) e Santa Gertrudes (6). A instalação dos equipamentos começa ainda em julho, com suporte direto das prefeituras e secretarias de meio ambiente locais.

De acordo com Marcos Serafim, Gerente de Design e Inovação do CCB, ao final do monitoramento, será desenvolvido um novo Estudo de Dispersão Atmosférica (EDA), com base nos dados coletados. Essa análise permitirá identificar áreas com maior concentração de particulados e apontar as principais fontes de emissão. “Posteriormente o material será submetido a exames laboratoriais para rastreamento das origens do poluente, indicando os setores industriais, agrícolas e logísticos que contribuem para a emissão dos particulados, viabilizando ações de mitigação mais eficazes. Projetos complementares, como os submetidos à FAPESP, estão em avaliação e devem consolidar dados para embasar políticas públicas e iniciativas setoriais voltadas à sustentabilidade da atividade cerâmica”, explicou.

Em paralelo, o setor cerâmico, em conjunto com as administrações municipais, tem adotado medidas práticas de mitigação. Uma das mais recentes foi a campanha “Caminhoneiro do Bem Anda Lonado”, que mobilizou as indústrias do polo em uma ação de conscientização para o transporte adequado de cargas, evitando a dispersão de poeira nas vias.

Outra frente importante foi a pavimentação de 16 quilômetros de estradas vicinais, utilizadas para o transporte de cana-de-açúcar e argila.

No entanto, por não estarem totalmente concluídas (pavimentação, sinalização de segurança entre outros pontos), as vicinais ainda não recebem um grande fluxo de caminhões, o que impede a avaliação do impacto positivo do asfaltamento na qualidade do ar.

INICIATIVA

A Prefeitura de Santa Gertrudes, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, deve iniciar também nos próximos dias a operacionalização de um caminhão de limpeza para varrição e retirada de resíduos das vias urbanas e rurais com alto fluxo de veículos pesados. Também está em fase de estudo a criação de um cinturão verde, com vegetações e espécies adequadas ao controle da poeira, nas áreas rurais bem como em regiões urbanas sensíveis.

De acordo com o Diretor de Relações Institucionais da ASPACER, Luís Fernando Quilici, uma das tecnologias que deve ser testada também, ainda neste mês de julho, é o canhão de névoa. O equipamento realiza a projeção direcionada de névoa de água na operação dos pátios e no carregamento de argila seca, com o objetivo de umidificar as partículas em suspensão e reduzir significativamente sua dispersão no ar. “O conjunto dessas ações reforça o compromisso do setor cerâmico em aliar desenvolvimento econômico à responsabilidade socioambiental, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e das condições de vida nos municípios do polo”, pontuou.