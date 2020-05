A Anfacer, Aspacer e Sindiceram desenvolveram um guia de recomendações para orientar a indústria nacional de cerâmicas para revestimentos e louças sanitárias, neste momento atual da pandemia da Covid-19. O objetivo é desenvolver medidas preventivas, fornecendo base de consulta orientada em diretrizes governamentais para prevenção, contenção e mitigação do contágio, visando à segurança e saúde.

“Estamos nos preparando para que a indústria cerâmica possa retomar seus trabalhos de forma segura, buscando estratégias em materiais publicados na indústria espanhola, que já retomou sua produção no início deste mês, e no guia prático do Sesi, além de reunir uma equipe multidisciplinar no setor, também responsável pelo resultado final deste guia”, explica Almir Guilherme – diretor executivo da Aspacer. O guia orientativo é baseado no Plano de Contingência utilizado na retomada do setor cerâmico espanhol e no Guia de Medidas preventivas à Covid-19 para a indústria, produzido pelo Sesi.

Além das entidades representativas do setor, participam da elaboração especialistas representantes do Centro Cerâmico do Brasil (CCB), Centro de Revestimentos Cerâmicos (CRC), representantes de indústrias cerâmicas, participantes do Grupo de Excelência de Saúde, Segurança da Aspacer e a Dra. Marlirani Dalla Costa Rocha – infectologista. O material já está sendo encaminhado às empresas do setor e pode servir de base para outros setores. Para consultar o material completo, acesse: www.aspacer.com.br.