O Sesi Rio Claro, localizado na Avenida M-29,441, no bairro Jardim Floridiana, tem um final de semana repleto de atividades sendo realizadas em diferentes projetos. Os ingressos devem ser todos reservados a partir do portal Meu Sesi, que pode ser facilmente acessado através do QR Code abaixo.

Através do projeto Territórios Sesi de Arte e Cultura – Música, Edilson Aquino e Banda se apresentam nesta quinta-feira (29), a partir das 20h, com “Tocando a História do Tom Jobim”. Segundo o Sesi, a apresentação é um show de música instrumental com guitarra, contrabaixo acústico, bateria e trompete tocando as obras de Tom Jobim e também contando curiosidade da vida musical de um dos maiores artistas da historia do Brasil.

Já na sexta-feira (30), dentro do mesmo projeto Territórios de Arte e Cultura – Música, é a vez de Tassia Guarnieri subir ao palco com o espetáculo “Elis, Essas Canções”, a partir das 20h.

O show traz um recorte do imenso repertório consagrado na voz da grande intérprete brasileira Elis Regina. Tassia Guarnieri, cantora e atriz, inspira-se em Elis para construir suas próprias interpretações. Em formato intimista, a cantora será acompanhada pela grande pianista André Grella.

E no sábado (31), a partir das 19h, é a vez de Blue Eyes Tributo à Frank Sinatra, que faz um show tributo ao maior astro do século XX, com uma produção primorosa de arranjos de sopro e trio de jazz onde trazem de volta todo o glamour e a boa música desse notável artista, o nosso respeitado Frank Sinatra. O cantor Marcos Gianei irá interpretar lindas canções nesta homenagem.