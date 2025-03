Foto: Divulgação

O espetáculo terá três apresentações gratuitas e mais um workshop no teatro do Sesi Rio Claro, entre os dias 21 e 23 de março. Peça aborda o abuso sofrido por mulheres em pleno século 21

Após duas temporadas na capital paulista, com grande sucesso de público e crítica, “Não Conta Pra Ninguém” terá três apresentações gratuitas no teatro do Sesi Rio Claro, nos dias 21, 22 e 23 de março (sexta, sábado e domingo). Em uma ação de acessibilidade, no domingo (23), haverá apresentação com intérprete de LIBRAS. Além da apresentação teatral, a produção e o Sesi oferecem um workshop para 20 pessoas chamado ANARCODRAMATURGIA, ministrado por Michelle Ferreira, dramaturga e diretora premiada, com diversos textos encenados no Brasil e no exterior. Será um encontro presencial no sábado (22), às 15 horas, também no Sesi. Os ingressos para as atividades devem ser retirados antecipadamente pelo site do Sesi SP, canal Meu Sesi.

Idealizado e protagonizado pela atriz e cantora Helga Nemetik, com dramaturgia de Juliana Rosenthal e direção de Michelle Ferreira, o monólogo retrata um drama pessoal vivido pela atriz e como ela deu a volta por cima. O espetáculo foi selecionado pelo edital de Inéditos de 2024 pelo Sesi SP. Em 2025 a instituição convidou a equipe de produção para mais apresentações, beneficiando outras cidades.

Foto: Divulgação

No espetáculo, que valoriza a nova dramaturgia brasileira, vemos uma talentosa atriz de musicais prestes a fazer uma audição para o papel de sua vida. Porém, nesse momento ela descobre que não consegue mais cantar. Depois de muita investigação, a artista constata que a causa de seu problema vocal pode não ser física. Determinada a recuperar sua voz, a única alternativa é encarar os segredos de seu passado.

“Nunca contei a ninguém sobre o abuso sexual que sofri na primeira infância, uma fase em que descobertas e afetos são levados para o resto da vida. Quantas mulheres próximas a você passaram por situações como essa e você nunca imaginou?”, indaga Helga Nemetik. Abusar de uma criança ou de uma mulher adulta é retirar seu direito sobre o próprio corpo, seja pela força ou pela manipulação das emoções.

WORKSHOP GRATUITO

Além da apresentação teatral, a produção e o Sesi oferecem um workshop chamado ANARCODRAMATURGIA, ministrado por Michelle Ferreira, dramaturga e diretora premiada, com diversos textos encenados no Brasil e no exterior. Será um encontro presencial no sábado (22), às 15 horas, com 3 horas de duração, também no Sesi Rio Claro. São da Michelle os textos das peças “Bárbara”, com Marisa Orth, e “A última entrevista de Marília Gabriela”. Para a atividade, que é voltada para dramaturgos iniciantes e iniciados a partir dos 18 anos, estão sendo oferecidas 20 vagas. Os interessados devem se inscrever online, por meio de um formulário também disponível no Meu SESI.

Foto: Divulgação

TEMA IMPORTANTE

A violência sexual é um crime que acontece frequentemente na infância e no início da adolescência. Entre 2017 e 2020, foram registrados 179.277 casos de estupro ou estupro de vulnerável, com vítimas de até 19 anos – média de quase 45 mil casos por ano. Crianças de até 10 anos somam 62 mil das vítimas nesses quatro anos – ou seja, um terço do total.

Com este trabalho, o objetivo é discutir, teatralmente, de forma delicada e lúdica, o abuso sofrido por mulheres em pleno século 21. O objetivo é incentivar mulheres que sofreram abuso a denunciar, e propor formas de amenizar as dores das mulheres que passaram por esse tipo de violência.

“‘Não conta pra ninguém’ é um espetáculo que convida o público a uma experiência reflexiva sobre o silenciamento das mulheres em situações de abuso. Com montagem forte e direta, porém sem abrir mão da delicadeza, o espetáculo é também um chamado às mulheres e aos homens a erguerem suas vozes. O SESI-SP acredita em criações que proporcionam a apreciação de novas visões artísticas, e, neste espetáculo, reafirma seu valor basilar: a arte e sua função educadora”, explica Eliane da Rocha, analista de Atividades Culturais do SESI-SP.

A EQUIPE

O talento e versatilidade da atriz Helga Nemetik será levado a outro patamar artístico para dar voz aos envolvidos nesse episódio obscuro e marcante da vida da personagem. A atriz e cantora atuou em diversos programas de TV, como o quadro “Show dos Famosos” no Domingão do Faustão, a novela “Rock Story”, o seriado “Ilha de Ferro”, e em espetáculos de teatro musical como “Beetlejuice”, “Chaplin”, “Mulheres à beira de um ataque de nervos”, entre outros. Na música, produziu e se apresentou nos shows “Jazz in the Blues”, “Helga, Tony e R&B” e “Superbacana”, que revisita a Tropicália.

A dramaturgia de “Não conta pra ninguém” é de Juliana Rosenthal, que escreveu diversas peças de teatro, entre elas “O Inferno Sou Eu”, com Marisa Orth. Para cinema, dentre os roteiros escritos está a comédia “O Amor no Divã”. Para televisão, assinou a série “Hard”, da HBO, e “Os Homens são de Marte…”, para o GNT. Foi roteirista-chefe da série “Não foi minha culpa”, dirigida por Suzanna Lira, para o Star+, e atualmente escreve uma nova série para a Amazon Prime.

A direção de “Não conta pra ninguém” está nas mãos de Michelle Ferreira, que escreveu e dirigiu a peça “Eu não sou Harvey”. Michelle também escreveu a série “Não foi minha culpa”, dirigida por Suzanna Lira, e as peças “Bárbara”, com Marisa Orth, e “A última entrevista”, com atuações de Marília Gabriela e Theodoro Cochrane, ambas dirigidas por Bruno Guida. Michelle foi indicada ao Prêmio Shell de melhor autora, em 2013, pela peça “Os adultos estão na sala”, e ao Prêmio Bibi Ferreira de melhor autora por “Uísque e Vergonha”. A direção de produção é de Marcelo Aouila.

SINOPSE

Prestes a fazer uma audição para o papel de sua vida, uma talentosa atriz de musicais não consegue mais cantar. Depois de muita investigação, descobre que a causa de seu problema vocal pode não ser física. Determinada a recuperar sua voz, a única alternativa é encarar os segredos de seu passado.

Perfil do Instagram: @naoconta_teatro

Próximas apresentações: Campinas (16, 17 e 18 de maio) e Ribeirão Preto (20, 21 e 22 de junho).

EQUIPE TÉCNICA

Helga Nemetik – Idealização e Atuação

Juliana Rosenthal – Dramaturgia

Michelle Ferreira – Direção, Cenografia e Workshop

Jessica Mancini – Diretora Assistente

Eric Budney – Direção Musical

Cesar Pivetti – Iluminação

Camila Mundell – Figurino

Rodrigo Lopes – Fotos de divulgação

Cecília Lüz – Operadora de som

Reynaldo Thomás – Operador de luz

Evas Carreteiro – Cenotécnico

Julliana Della Costa – Marketing e Design Gráfico

Marcelo Aouila – Direção de Produção

Tchequia Produções e Essegaroto Aouila – Realização

SERVIÇO

Local: Teatro do SESI Rio Claro

Endereço: Av. M 29, 441 – Jardim Floridiana, Rio Claro – SP, 13505-007

Data: dias 21, 22 e 23 de março

Horários: sexta às 20h, sábados às 19h e domingos às 18h

Classificação indicativa: 14 anos

Workshop no dia 22/03 às 15h no SESI.

Teremos LIBRAS no dia 23/02

Ingressos: www.sesisp.org.br – Meu SESI – Grátis