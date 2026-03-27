Espetáculo com Anderson Di Rizzi e Maurício Machado estreia no Sesi Rio Claro. Foto: Divulgação

Peça estrelada por Anderson Di Rizzi e Maurício Machado acontece neste fim de semana e nos dias 3 e 4 de abril no Sesi Rio Claro; ingressos devem ser reservados online

O Sesi Rio Claro recebe, neste sábado (28) e domingo (29), o espetáculo “Um Beijo em Franz Kafka”. A montagem, que também terá sessões na próxima sexta-feira (3) e sábado (4), traz no elenco os atores Anderson Di Rizzi e Maurício Machado, sob a direção de Eduardo Figueiredo.

Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados antecipadamente através do portal Meu Sesi, na internet. No sábado (28), a peça tem início às 20h, enquanto no domingo (29) a apresentação começa às 19h. Para as sessões da próxima semana, o horário fixado é sempre às 19h.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

O enredo da peça no Sesi Rio Claro

A peça retrata o encontro histórico entre o escritor Franz Kafka e seu grande amigo, o também escritor Max Brod, ocorrido dias antes de Kafka ser internado em um sanatório na Áustria. O texto explora diálogos sobre família, literatura e relacionamentos.

O ponto central da trama ocorre quando o autor de clássicos como O Processo e A Metamorfose revela o verdadeiro motivo da visita: o desejo de que o amigo destrua toda a sua obra. Baseada em fatos reais, a narrativa é inspirada na carta enviada por Kafka a Brod pouco antes de falecer, solicitando que seus manuscritos inéditos fossem queimados.

O Sesi Rio Claro está localizado na Avenida M-29, 441, no bairro Jardim Floridiana.