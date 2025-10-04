O Sesi Rio Claro anunciou na manhã de sexta-feira (3) mais uma atração especial nas dependências do seu Centro Cultural: a banda Titãs, que subirá ao palco montando no campo de futebol do Sesi, no próximo dia 25, às 19h.

INGRESSOS

O show é totalmente gratuito, mas é preciso reservar os ingressos através da plataforma Meu Sesi, na internet. As reservas serão liberadas no dia 10 de outubro, a partir das 8h da manhã, segundo informações da própria instituição.

A BANDA

Rumo aos 45 anos de história, os Titãs seguem firmes na estrada, levando ao público o peso e a poesia de um dos repertórios mais marcantes do rock nacional. Sérgio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto, acompanhados por Mario Fabre e Alexandre de Orio, apresentam um show que atravessa gerações, reunindo clássicos como “Homem Primata”, “Bichos Escrotos”, “Polícia”, “Flores”, “Sonífera Ilha” e “Epitáfio”, além de faixas do mais recente álbum Olho Furta-Cor.

O Sesi fica na Avenida M-29, 441, no bairro Jardim Floridiana, em Rio Claro e costuma trazer grandes atrações para shows comemorativos. Recentemente a banda Falamansa marcou presença e reuniu grande público durante a apresentação. O calendário de espetáculos, exposições e demais atrações também é amplo e abrangente no Centro Cultural.