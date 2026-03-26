Taça do Campeonato Brasileiro da Série D. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Rubro-Verde inicia caminhada no Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Maricá; confira os primeiros jogos do Galo Vermelho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (25) a tabela detalhada da Série D do Brasileirão de 2026. Representante de Rio Claro na competição nacional, o Velo Clube já conhece o caminho inicial em busca do acesso, com datas e horários definidos para as primeiras rodadas da fase de grupos.

A estreia do Velo Clube na Série D do Brasileirão de 2026 está programada para o dia 4 de abril, um sábado. O desafio inaugural será fora de casa, em solo fluminense, contra o Maricá, às 17h. O torcedor velista poderá reencontrar a equipe no Estádio Benito Agnelo Castellano, o Benitão, na semana seguinte.

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No dia 11 de abril, o Rubro-Verde joga em casa diante do Sampaio Corrêa, às 19h. Na sequência, o Velo Clube terá um clássico regional pela Série D do Brasileirão de 2026: vai até Piracicaba enfrentar o XV, no Barão da Serra Negra, às 18h do dia 18 de abril. Já na 4ª rodada, o Galo Vermelho recebe o Noroeste no Benitão, no dia 25 de abril, às 19h.

Sequência do Velo Clube no torneio nacional

A primeira metade da fase de grupos termina para o Velo em 3 de maio, um domingo, quando a equipe retorna ao Rio de Janeiro para enfrentar o Nova Iguaçu, às 16h. Embora o returno ainda não tenha horários detalhados pela CBF, a ordem dos confrontos será invertida.

Pela projeção da tabela da Série D do Brasileirão de 2026, o Velo Clube deve receber o Nova Iguaçu no Benitão em 9 ou 10 de maio, seguido de viagem a Bauru para encarar o Noroeste (16 ou 17/05). Nas rodadas finais, recebe o XV de Piracicaba (23 ou 24/05), visita o Sampaio Corrêa (30 ou 31/05) e encerra a participação na fase de grupos em casa, contra o Maricá, nos dias 13 ou 14 de junho.