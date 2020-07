Em novo conselho técnico realizado ontem (28) por meio de videoconferência, a Federação Paulista de Futebol e os clubes integrantes do Campeonato Paulista da Série A-3 definiram as diretrizes para a retomada da competição.

Foi definido pela entidade e clubes que:

* A Comissão Médica da FPF e os médicos dos clubes participantes da competição se reunirão virtualmente nesta quarta-feira (29), às 18h30. No encontro, serão finalizados os Protocolos de Readaptação Física e de Retomada Gradual dos Treinamentos;

* Os clubes solicitaram que o Protocolo de Readaptação Física seja enviado ao Centro de Contingência do Coronavírus para que sejam autorizados os testes de Covid-19, exames médicos, testes clínicos, físicos e fisiológicos a partir do dia 10 de agosto;

* Após a aprovação, também será encaminhado o Protocolo de Retomada Gradual dos Treinamentos, solicitando autorização para retorno dos treinos no dia 17 de agosto;

* Em sequência, será enviado ao Centro de Contingência do Coronavírus o Protocolo de Operação de jogo. Por maioria, os clubes sugeriram que a competição seja retomada no dia 20 de setembro, com término previsto para 21 de novembro. A data de reinício dependerá de autorização do Governo do Estado;

* O Regulamento Específico da Competição será mantido. Diante da paralisação do Campeonato por mais de quatro meses, se fez necessária apenas uma adequação nas datas das partidas, de registro e de inscrição de atletas. Deste modo, para a lista de inscrição, foi definido que os clubes poderão substituir os atletas que tiverem seus contratos vencidos. A FPF não cobrará taxa de inscrição;

Velo

O presidente Reginaldo Breda, do Velo Clube, participou do encontro virtual e analisou as definições. Segundo ele, a intenção do retorno desta data é para que os clubes disputem simultaneamente o estadual e a Copa Paulista.

“Essas condições já estavam acertadas de que a A-3 seria em conjunto com a Copa Paulista, não sendo obrigado a participar da competição. Nós, do Velo Clube, vamos nos reunir para definir se teremos condições para disputar a Copa Paulista. Ficou de bom tamanho e não existia muita escolha: o campeonato tem que terminar”, declarou Breda.

O Velo Clube tem confirmados até o momento 19 jogadores para o retorno: os goleiros Felipe Garça, Aurélio, Eduardo, os zagueiros Alexandre Carvalho, Gabriel Karan, Felipe Codo, os laterais Janilson, Lucas Pavone, Everton e Vinicius, os volantes Anderson Brito, Niander, Eurico, os atacantes Igor Eto, Thiaguinho, Lucas Duni, Felipinho, Rodney e Luís Gustavo.

Calendário

Paralisada desde o dia 17 de março, a Série A-3 ainda precisa de dez datas para ser finalizada, sendo quatro para o fim da primeira fase e seis para o mata-mata. Os oito primeiros avançam à segunda fase.