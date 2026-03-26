Veículo Voyage prata foi interceptado pela equipe Delta na Via da Saudade; três indivíduos foram levados à delegacia para averiguação

Ao receber informações de que um veículo Voyage na cor prata, ligado ao sequestro de uma idosa na cidade de Marília, estaria circulando por Rio Claro, policiais militares da equipe Delta iniciaram patrulhamento preventivo. A equipe localizou o automóvel no cruzamento da Rua 9 com a Via da Saudade.

Foi realizada a abordagem e, dentro do carro, os policiais encontraram três indivíduos. Durante a revista pessoal e veicular, os agentes localizaram apenas três aparelhos celulares com os suspeitos.

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Investigação sobre o crime em Marília

O trio foi encaminhado à delegacia, onde a autoridade de plantão na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) determinou a apreensão dos aparelhos celulares e do automóvel. A medida visa aprofundar a investigação sobre o suposto envolvimento do grupo no crime contra a idosa.

Os indivíduos foram confrontados pelos policiais a respeito do sequestro de uma idosa ocorrido em Marília. Na ocasião do crime, a vítima teria sido obrigada a transferir uma grande quantia em dinheiro via transações bancárias. No entanto, durante o depoimento preliminar em Rio Claro, os abordados nada declararam sobre o ocorrido. O caso segue agora sob responsabilidade da Polícia Civil para os procedimentos judiciários.