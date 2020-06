Rio de Janeiro – 8ª Caminhada do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, promovida pelo Grupo Mundo Azul, no Leblon, zona sul da cidade. O grupo luta por centros de tratamento e reabilitação para autistas, por atendimento multidisciplinar diagnóstico precoce, educação especial, além de lar terapêutico para os órfãos (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Agência Brasil

O Senado aprovou um projeto de lei instituindo o dia de hoje (18) como o Dia Nacional do Orgulho Autista. A votação do projeto 3.391/2020, de autoria do senador Romário (Podemos-RJ), não estava prevista, mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, acolheu o pedido do autor da proposta. A aprovação do projeto no dia de hoje é carregada de simbolismo, pois hoje, dia 18 de junho, também é celebrado o Dia do Orgulho Autista.

Agora, o projeto segue para apreciação da Câmara dos Deputados. Na justificativa do seu projeto, Romário explicou que a existência de um dia dedicado aos autistas auxilia na formulação de ações e providências relacionadas à conscientização e mobilização social.

Segundo levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, divulgado por Romário em seu projeto, existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. “Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 210 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas”, afirmou o autor do projeto.

O Dia do Orgulho Autista é celebrado desde 2005, por iniciativa de uma organização americana chamada Aspies for Freedom. No Brasil, especificamente em Brasília, um grupo de pais, familiares e amigos de pessoas com autismo, aderiu ao movimento. Desde então, o dia 18 de junho tem se tornado mais popular no país a cada ano, embora ainda não haja uma lei formalizando a data.