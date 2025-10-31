Foto: Paula Fróes/Agência Câmara de Notícias

Evento no dia 7 de novembro no Centro Cultural terá quatro palestras sobre equidade racial no atendimento público. Inscrições são gratuitas

Rio Claro realiza no dia 7 de novembro, uma sexta-feira, a segunda edição do Seminário de Saúde da População Negra de Rio Claro, com o tema “A população negra no SUS: caminhos para a equidade”. O evento será das 13 às 16 horas, no Centro Cultural.

A iniciativa é coordenada pelo Comitê Técnico de Saúde da População Negra, da Fundação Municipal de Saúde, com apoio da atenção básica e da seção de educação em saúde, treinamento e desenvolvimento. “O objetivo é promover reflexões e diálogos sobre equidade racial, determinantes sociais e práticas de cuidado voltadas à população negra no âmbito da saúde pública”, observa Fabiana de Almeida Mota, que coordena o Comitê Técnico de Saúde da População Negra.

A participação de todos é fundamental para o fortalecimento das políticas públicas de saúde, com foco na equidade racial. O link para inscrições é https://forms.gle/JMhF2YhZQ9Rz3YDe8.

O seminário terá quatro palestras, com os temas: a importância da aplicação do quesito raça/cor no SUS; doença falciforme e transfusões sanguíneas; envelhecimento da população negra; e saúde integral da mulher negra.