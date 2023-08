Semana do Bebê prossegue com atividades até o fim do mês

A programação da 2ª Semana do Bebê em Rio Claro prossegue até o fim do mês. Nesta quarta-feira (16) as atividades serão roda de conversa às 7h30 na unidade de saúde da Avenida 29 e a oficina “Aprendendo a massagem Shantala”, no auditório do NAM, que será ministrada às 17h45 pela equipe Magestar. O mamaço que estava agendado foi cancelado.

Na quinta-feira (17) haverá rodas de conversa na quadra do Panorama às 8 horas e no Cras do Terra Nova às 9 horas. No auditório do Núcleo Administrativo Municipal será realizada às 8 horas apresentação do Programa Estimular do Centro Especializado em Reabilitação. Na unidade de saúde do Jardim Novo haverá palestra às 9 horas e no Terra Nova às 14 horas. Às 13 horas no Centro de Especialidades Infantil terá apresentação de vídeos e às 13h30 será realizado Cine Debate no Cras Mãe Preta.

Até sexta-feira (18), das 8 às 17 horas, ficará em exposição no paço municipal a mostra de trabalhos das escolas municipais de educação infantil etapa I. De segunda a sexta-feira também será realizada a Semana da Amamentação na UBS da Avenida 29.

As atividades são realizadas em ação intersecretarial e seguem até o final deste mês. Vários setores da prefeitura estão envolvidos.

O encerramento da Semana do Bebê será no sábado (19) com mamaço e piquenique no Lago Azul às 9h30. A programação completa está disponível na página https://drive.google.com/file/d/1oTw9UW-bY-eTIHYx-L9EvuzW0SXiJdov/view.

A organização da Semana do Bebê é da prefeitura, por intermédio da Fundação Municipal de Saúde e das secretarias da Educação e do Desenvolvimento Social; e do Claretiano Centro Universitário.