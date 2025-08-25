Viatura da GCM de Rio Claro. Foto: Divulgação/GCM/PMRC

Desligamento das linhas chega agora a setores essenciais; administração municipal nega falta de pagamento das contas e informa que já acionou operadora para retomar o serviço interrompido há dias

Situação comum no dia a dia, o acionamento da Guarda Civil Municipal através do telefone 153 simplesmente não foi possível em Rio Claro nos últimos dias. Quem tentou não conseguiu completar a ligação. Questionada, a prefeitura admite o problema e recomenda que a população recorra ao aplicativo Cadu.”No caso da linha 153 da Guarda Civil, trata-se de problema técnico. A Secretaria de Segurança já solicitou à operadora de telefonia providências para que esse número volte a operar. Até que o problema técnico seja resolvido, os contatos com a Guarda Civil Municipal podem ser feitos pela central de atendimento digital, o Cadu, que é aplicativo para celulares e outros dispositivos móveis baixado gratuitamente nas plataformas de distribuição de aplicativos como App Store, Google Play Store e outras.” diz a nota enviada à esta coluna.

O Atende Fácil também está difícil, sem telefone. Neste caso, a administração municipal sugere que “enquanto a prefeitura trabalha para normalizar o mais rápido possível a situação, os contatos telefônicos com o Atende Fácil podem ser feitos, temporariamente, por meio de dois números de celulares: 98911-8840 e 98912-1028”.

Também encaminhamos uma pergunta sobre qual seria o motivo da falta de linhas telefônicas, se está relacionada à falta de pagamento às operadoras (o que se comenta nos corredores do Paço), mas a administração nega que a causa seriam dívidas. “Com relação às outras linhas, a prefeitura identificou equívoco em cobrança de faturas enviadas pela operadora de telefonia, por estarem em desacordo com o contrato. Além de exigir o cumprimento dos valores contratuais, o município notificou a empresa para que desbloqueie imediatamente as linhas telefônicas dos departamentos que estão com o sistema de telefonia inoperantes, prejudicando a população e o andamento dos serviços públicos municipais”.

Vale lembrar que o mesmo questionamento foi feito em 01 de agosto, quando contribuintes reclamaram que secretarias instaladas no Núcleo Administrativo Municipal-NAM estavam sem comunicação por telefone. Na época a resposta foi que a situação seria normalizada em questão de dias. Por enquanto, segue na mesma.