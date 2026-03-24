Seleção Paulista Sub-16 masculina que disputa o Brasileiro em Saquarema (RJ). O rio-clarense Guilherme Bossolani Leite do Prado é o terceiro atleta agachado, da esquerda para a direita. (Foto: Divulgação/Federação Paulista de Volleyball)

Guilherme Bossolani Leite do Prado representa a Cidade Azul na elite do voleibol de base em Saquarema; estreia acontece nesta quarta-feira (25)

A Seleção Paulista Sub-16 masculina inicia, nesta terça-feira (24), a viagem rumo ao Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema (RJ), para a disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções. Entre os talentos convocados para defender o estado de São Paulo na Divisão Especial, destaca-se o atleta Guilherme Bossolani Leite do Prado, representante de Rio Claro na elite da modalidade.

A competição, que ocorre entre os dias 24 e 29 de março, reúne as principais forças do país nas categorias de base. São Paulo está no Grupo C e enfrentará as seleções de Santa Catarina, Maranhão e Amazonas na primeira fase. A expectativa é alta, dado o histórico de revelar grandes nomes para o voleibol nacional.

Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema (RJ)

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Tabela de jogos e preparação da Seleção Paulista Sub-16

A estreia da Seleção Paulista Sub-16 está marcada para esta quarta-feira, dia 25 de março, contra a equipe do Amazonas. Na quinta-feira (26), os paulistas terão uma rodada dupla decisiva: enfrentam o Maranhão no primeiro período e, na sequência, medem forças contra Santa Catarina para definir a classificação aos mata-matas.

A delegação chega motivada pela campanha da última edição, quando conquistou a terceira colocação. Sob o comando do técnico Jefferson Vicencio (COTP) e do assistente Vagner Silva Santos, o grupo passou por um período intenso de preparação focado no entrosamento. Além do rio-clarense Guilherme Bossolani, o elenco conta com atletas de diversos polos do estado, buscando consolidar o protagonismo paulista no cenário brasileiro.