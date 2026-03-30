Seleção paulista vence Minas Gerais na final e garante o título em Saquarema

A equipe de São Paulo garantiu o título nacional ao vencer Minas Gerais por 3 sets a 1 na final; o atleta de Rio Claro, Guilherme Bossolani, integrou o grupo campeão

A Seleção Paulista sagrou-se campeã do Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) Sub-16 masculino após derrotar Minas Gerais na grande final. A partida, decidida em 3 sets a 1, ocorreu no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema (RJ). Com uma campanha consistente, o time paulista, que contou com o talento do rio-clarense Guilherme Bossolani, confirmou sua força e encerrou o ciclo da categoria no lugar mais alto do pódio.

O time foi comandado pelo técnico Jefferson Vicêncio, do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), com assistência de Vagner Silva Santos, de Santo André. Segundo o treinador, o título nacional coroa o trabalho desenvolvido ao longo de toda a temporada.

Guilherme Bossolani é o líbero da equipe. Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

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Campanha vitoriosa da Seleção Paulista

A trajetória da Seleção Paulista até o ouro foi marcada por superação. Na primeira fase, a equipe venceu as seleções do Amazonas e do Maranhão, sofrendo apenas um revés contra Santa Catarina. Na segunda fase, os paulistas passaram pelo Ceará, garantindo a vaga na semifinal, onde eliminaram os donos da casa, o Rio de Janeiro. Na decisão contra os mineiros, a organização tática prevaleceu.

“Foi muito importante encerrar o ciclo do Sub-16 com esse título e ver os garotos se destacando pela organização tática e versatilidade. Toda dedicação foi válida para essa valiosa conquista para o nosso estado”, destacou Vicêncio. Além do desempenho em quadra, o suporte emocional da psicóloga Isadora Galardi foi apontado pela comissão técnica como fundamental para o equilíbrio do grupo.

Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Destaques e premiações individuais

Além do troféu coletivo, a Seleção Paulista dominou as premiações individuais do Campeonato Brasileiro. O oposto Bernardo Castilhos foi eleito o MVP (melhor jogador) da competição. Confira os premiados:

  • Central: Matheus Santos (São Paulo)
  • Oposto: Bernardo Castilhos (São Paulo)
  • Treinador: Jefferson Vicêncio (São Paulo)
  • MVP: Bernardo Castilhos (São Paulo)

O vice-campeonato ficou com Minas Gerais, enquanto Santa Catarina completou o pódio na terceira colocação.

Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

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