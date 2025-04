As queixas relacionadas à falta de segurança na Rua 1, no Centro de Rio Claro, também são um tema frequente entre os artesãos que trabalham e comercializam seus produtos nos quiosques localizados no trecho entre as Avenidas 4 e 6. Após manifestações recentes de lojistas a respeito do mesmo problema publicadas no JC, leitor que costuma fazer compras nas barracas acionou a reportagem para reivindicar melhorias no local.

Segundo os artesãos ouvidos na última semana, a falta de segurança traz preocupação porque acaba também afastando compradores devido às abordagens frequentes por doações feitas por pessoas que ocupam o trecho como também em relação às mercadorias e equipamentos que ficam guardados nas chamadas “casinhas de lata”, onde estão expositores e prestadores de serviços de vários ramos. “Estive na prefeitura na semana passada para falar sobre o problema, novamente, mas sem providências” declarou Celso Cardoso.

O mau cheiro também incomoda, e os artesãos contam que na área da ferrovia, nos fundos dos quiosques, há sujeira, mato e pontos utilizados como “banheiros” pelos invasores. “Estou aqui há três anos e a sujeira sempre trouxe problema, até ratos e baratas aparecem” reclama João Batista.

Questionada, a prefeitura de Rio Claro informou que “a limpeza da área é feita regularmente pela prefeitura na área da estação gerenciada pelo município. Novas ações de limpeza serão realizadas no local. A prefeitura reforça a importância das pessoas colaborarem e não fazerem descarte incorreto de lixo, para ajudar a manter locais como esse em ordem. Com relação à segurança, a Rumo e a prefeitura recentemente fecharam parceria para ampliar a segurança na região da antiga estação ferroviária. A empresa tomará medidas para impedir circulação indevida na área dos vagões e implantará sistema de monitoramento. A Secretaria Municipal de Segurança está intensificando as rondas da Guarda Civil. Quem flagrar pessoas em atitude suspeita ali ou qualquer outro local, deve acionar a Polícia Militar pelo linha 190 ou a Guarda Civil pela, linha 153”.