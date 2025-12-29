Imagem ilustrativa

A segunda-feira (29) em Rio Claro será de sol entre muitas nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Segundo o Climatempo, a probabilidade de precipitação é de 82%, com volume que pode chegar a 13,2 milímetros. As temperaturas seguem elevadas, com mínima registrada de 22 °C e máxima prevista acima de 33 °C. A umidade relativa do ar deve variar entre 61% e 97%.