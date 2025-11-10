Imagem ilustrativa

Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), a segunda-feira (10) será de céu claro a parcialmente nublado em Rio Claro e em todo o estado de São Paulo, sem previsão de chuva. A atuação de um sistema de alta pressão, associado a uma massa de ar seco, mantém o tempo estável, com temperaturas mínimas amenas e rajadas ocasionais de vento.

A temperatura mínima registrada nesta manhã no campus da Unesp foi de 13,2 °C, enquanto a máxima prevista para o dia é de 29 °C. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp em parceria com a prefeitura de Rio Claro.