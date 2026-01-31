Nova viatura fortalece policiamento ostensivo da GCM.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro acaba de receber uma nova viatura que irá reforçar as ações do canil da corporação, ampliando o combate ao tráfico de entorpecentes e fortalecendo o policiamento ostensivo em todo o município. “É mais um investimento que fazemos no setor de segurança, uma prioridade em nosso trabalho”, ressalta o prefeito Gustavo.

O novo veículo, uma Trailblazer High Country, representa um investimento de R$ 450 mil e passa a integrar a frota operacional da GCM, oferecendo mais robustez, tecnologia e segurança para o trabalho das equipes e dos cães policiais.

A viatura do canil foi especialmente adaptada com os padrões internacionais para o transporte e emprego de cães policiais. O compartimento destinado aos animais é amplo, ergonômico e seguro, projetado para garantir conforto durante as operações, e conta com sistema de climatização independente, ventilação adequada e materiais próprios para higienização, assegurando o bem-estar dos cães, que são fundamentais nas ações de patrulhamento, detecção de entorpecentes e apoio às equipes operacionais.

De acordo com o secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, Thalison Roberto Mendes, esta é a viatura mais moderna já adquirida pela Guarda Civil Municipal. “Desde o início da atual gestão, temos feito investimentos contínuos para fortalecer a GCM. Já adquirimos novas armas, investimos em comunicação, entregamos o prédio do canil e agora incorporamos à frota a viatura mais moderna já comprada pela corporação, garantindo melhores condições de trabalho e mais eficiência no atendimento à população”, destacou o secretário.

Além da nova viatura do canil, a Secretaria de Segurança informa que, nas próximas semanas, a corporação dará continuidade ao processo de modernização da frota, com a chegada de 10 novos veículos. Também já está em andamento a aquisição de uma viatura elétrica para a Patrulha Maria da Penha e duas viaturas destinadas às rondas escolares, reforçando o compromisso com a proteção das mulheres, das crianças e da comunidade escolar.

Parte do investimento na nova viatura foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado federal David Soares, com contrapartida financeira do município, evidenciando a união de esforços para o fortalecimento da segurança pública. Os investimentos fazem parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública municipal, com foco em tecnologia, prevenção e presença ostensiva da Guarda Civil Municipal nas ruas.