O Savegnago Supermercados realizou, nesta quinta-feira (18), a entrega dos recursos arrecadados pela Campanha Moeda Solidária para entidades de 20 cidades do interior paulista. Na foto, o presidente-executivo Chalim Savegnago entrega cheque simbólico ao Corassol, de Ribeirão Preto. (foto: Divulgação)

Doação dos centavos do troco, captada ao longo de 2025, foi destinada a 64 instituições de 20 cidades onde a rede atua

A Campanha Moeda Solidária, promovida pelo Savegnago Supermercados, arrecadou R$ 674.089,33 ao longo de 2025 por meio da doação dos centavos do troco das compras feitas em dinheiro pelos clientes da rede. O valor, integralmente doado pelos consumidores, será destinado a 64 instituições assistenciais localizadas em 20 cidades do interior paulista onde o grupo atua.

A entrega dos recursos às entidades beneficiadas ocorreu nesta quinta-feira, 18 de dezembro, marcando mais um ano de resultados expressivos da iniciativa, criada em 2019 com o objetivo de transformar pequenos valores do dia a dia em apoio concreto a organizações sociais.

Rio Claro entre as cidades que recebeu apoio

Entre os municípios beneficiados pela Campanha Moeda Solidária, Rio Claro teve três instituições contempladas, somando um total de R$ 30.046,52 em doações. Os recursos foram distribuídos da seguinte forma:

– Abrigo São Vicente de Paulo: R$ 10.015,96

– APAE de Rio Claro: R$ 10.015,28

– Associação Lute Pela Vida / GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer: R$ 10.015,28

Os valores reforçam o impacto local da campanha e contribuem diretamente para a manutenção e o fortalecimento do trabalho desenvolvido por essas entidades no atendimento à população.

Iniciativa criada em 2019 fortalece compromisso social

A Campanha Moeda Solidária foi criada pelo Savegnago Supermercados em 2019 e convida os clientes a doarem o troco de compras realizadas em dinheiro. Ao final de cada ano, o montante arrecadado é distribuído entre instituições previamente selecionadas nos municípios onde a rede está presente, reforçando o compromisso social da empresa com as comunidades locais.

Para o presidente-executivo do Savegnago Supermercados, Chalim Savegnago, a campanha reflete a força da participação coletiva. “A Campanha Moeda Solidária mostra a força da união e a generosidade dos nossos clientes. Cada doação do troco das compras se transforma em apoio concreto às instituições que cuidam de tantas pessoas na nossa região. A participação de cada cliente é essencial para que possamos apoiar essas entidades. Agradecemos, mais uma vez, a todos que contribuem e tornam possível o sucesso dessa campanha ano após ano”, afirma.

Ao transformar centavos em solidariedade, a iniciativa consolida-se como uma ação contínua de impacto social, beneficiando dezenas de instituições e reforçando a importância do engajamento coletivo em causas assistenciais.