A Fundação Municipal de Saúde está aumentando as equipes para atendimento infantil nas unidades de urgência e emergência de Rio Claro. Com alta expressiva tanto no Cervezão quanto na UPA da Avenida 29, no Bairro do Estádio, a autarquia reforçou a quantidade de médicos numa ação que deve se manter, ao menos, até o fim de agosto. A administração leva em consideração este período de sazonalidade e troca de estação pré-inverno, o que historicamente faz com que crianças desenvolvam síndromes gripais leves.

De acordo com dados oficiais da Fundação de Saúde, somente de 1º de abril até essa quinta-feira (7) foram 638 atendimentos pediátricos no pronto atendimento do Cervezão. Já na UPA da Avenida 29, o número chegou a 639 atendimentos no mesmo período. A partir de agora, cada unidade contará com dois médicos para atendimento exclusivo e prioritário às crianças, em escala diurna e noturna, além do corpo clínico geral.

“Já temos escalas fechadas até agosto, tenho garantia que daremos acolhimento mesmo com 90 crianças em média por dia nas unidades”, afirma Giulia Puttomatti, presidente da Fundação. Segundo os dados das últimas semanas, 90% dos atendimentos se dão através do chamado código azul, que se referem às síndromes gripais leves.

Puttomatti lembra, ainda, da importância da vacinação contra a Covid-19 nas crianças. Levantamento atualizado na terça-feira (5) aponta que 69,98% das crianças já receberam a primeira dose e apenas 45,29% delas voltaram para a segunda dose. “No começo do ano tínhamos gripe e Covid, enquanto estava sem vacina para crianças todos estavam em casa. De duas semanas para cá notamos um aumento no atendimento. Com a entrada do outono a situação muda por conta da queda da resistência, o que era normal antes volta a acontecer”, conclui.

Recentemente, conforme o Jornal Cidade evidenciou, a Câmara Municipal cobrou por maior corpo clínico para atendimento às crianças nas unidades de saúde em Rio Claro. Requerimento do vereador Rafael Andreeta, que abordava esse tema, foi aprovado pelos demais parlamentares.

Aumento

Nos últimos dias, aumento expressivo de casos de síndromes gripais leves nas unidades foi observado pela Fundação Municipal de Saúde.