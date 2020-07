Quando acomete paciente de maneira mais grave, a Covid-19 tende a comprometer as funções respiratórias do paciente. Neste cenário as técnicas de fisioterapia respiratória são importantes para auxiliar na sua recuperação. Em Rio Claro, os profissionais fisioterapeutas iniciaram na sexta-feira (17) treinamento no hospital de campanha, no Cervezão.

“O treinamento e a capacitação são chave para o bom desempenho profissional, e neste momento em que a demanda é ainda maior, isso não poderia ser diferente”, observa Maurício Monteiro, secretário de Saúde. “Com a qualificação dos profissionais, o serviço público leva ao paciente maior qualidade no atendimento realizado”, acrescenta Maurício.

A fisioterapia respiratória, entre outros procedimentos, pode orientar condutas terapêuticas, como a remoção de secreção brônquica para melhora do quadro respiratório.

“Para a recuperação dos pacientes graves da Covid-19 a fisioterapia respiratória é fundamental”, observa o médico José Roberto Borotti Filho, responsável pela unidade de urgência do Cervezão.

Os profissionais já passaram por integração e conheceram o ambiente antes do desenvolvimento das funções. Na segunda-feira (20) os profissionais realizarão nova etapa do treinamento, conduzido pelo médico Borotti.