No dia de Tiradentes, quarta-feira, (21), o atendimento médico emergencial na rede pública municipal de saúde de Rio Claro será feito em plantões 24 horas. Quem precisar de cuidados nessa área deve procurar a unidade de pronto atendimento do Bairro do Estádio, na Avenida 29, entre as ruas 12 e 13, telefone 3522-1818. Já o pronto atendimento do Cervezão, na Rua M-9, 66, telefone 3533-7272, atende exclusivamente pessoas com sintomas de Covid-19.

A rede municipal de saúde também atende nesse dia as emergências psiquiátricas no Centro de Atendimento Psicossocial (Caps III), localizado na Rua M-9, 50, vizinho ao pronto atendimento do Cervezão. Além disso, o Samu atende emergências 24 horas pela linha 192.

O serviço da prefeitura de distribuição gratuita de remédios terá atendimento normal também nessa quarta-feira (21). O horário de funcionamento não terá alterações e será feito das 8 às 17 horas. As farmáciasficam no Bairro do Estádio (Avenida 29, 1.311, anexa à Unidade Básica de Saúde) e no Cervezão (Rua M-9, número 50, vizinha ao pronto atendimento do Cervezão). Os medicamentos fornecidos gratuitamente pela prefeitura são destinados exclusivamente aos pacientes que apresentam receita prescrita por médico.