A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro voltou a pedir o apoio da população na tentativa de reduzir o ritmo de transmissão do coronavírus no município. A secretária municipal de Saúde, Giulia Puttomatti, ressalta que a saúde de Rio Claro viveu nesta semana dias difíceis em relação à Covid-19, com a ocupação de leitos acima do limite e equipes cada vez mais sobrecarregadas, se desdobrando para continuarem atendendo aqueles que precisam de cuidados médicos nesta pandemia. “A estrutura de atendimento de saúde pública foi reforçada com a abertura de novos leitos, porém os recursos são finitos”, ressalta Giulia. De janeiro até início desse mês, o município já ampliou o número de leitos públicos para pacientes com Covid em 95%, passado de 45 para 88 leitos.

“Quando falamos de recursos necessários para o atendimento, não nos referimos apenas a camas e equipamentos, isso inclui insumos, medicamentos e, principalmente mão de obra especializada, e temos um limite. Não dá para simplesmente ampliarmos leitos a medida que os casos sobem, e a população precisa entender isso”, destaca Giulia Puttomatti, secretária municipal de Saúde, que no sábado (12) esteve no Hospital de Campanha do Cervezão, referência em atendimento aos casos de Covid no município.

“Todos devem ter responsabilidade moral e social diante da situação que atravessamos e fazer a sua parte, adotando medidas de prevenção”, acrescenta a secretária. O uso de máscara, higienização das mãos e evitar aglomerações são cuidados que todos devem ter, não apenas para se proteger como também para proteger as pessoas que ama. Isso mesmo após a vacinação. “Estamos trabalhando exaustivamente para continuar cuidando daqueles que vierem a precisar, mas isso não será suficiente se cada um não fizer a sua parte e adotar um comportamento responsável em prol da vida”, finaliza Giulia.